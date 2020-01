Cupa, "spese pazze" nella gestione Mifsud: indagini destinate ad allargarsi

Presunte "spese pazze" al Consorzio universitario da parte dell'ex presidente Joseph Mifsud, l'inchiesta potrebbe coinvolgere anche altre persone.

A non escludere l'ipotesi è l'attuale commissario dell'Ecua, Giovanni Di Maida, intervistato nella redazione di Agrigentonotizie. E' lui a ricostruire anche il percorso che lo ha portato a presentare una denuncia all'autorità giudiziaria per un presunto danno economico arrecato proprio negli anni dal 2009 al 2012 dal docente maltese, ammettendo che "nessuno avrebbe pensato che dietro la gestione di Mifsud vi fosse tutto questo".

"Sono state depauperate le casse del Consorzio universitario - ha continuato Di Maida - non solo per le 'spese pazze' di Mifsud ma anche per alcune scelte sbagliate fatte anche in termini di consulenti di cui si poteva fare a meno". Di Maida spiega, ad AgrigentoNotizie, come fosse difficile all'epoca comprendere l'esistenza di uscire "dubbie" perché queste "venivano caricate su capitoli generali che riguardavano spese di funzionamento con accreditamento direttamente sul contro del Consorzio".