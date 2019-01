Università, salta l'assemblea: a rischio gli accordi con Palermo ... e i nuovi corsi di laurea

Era una delle assemblee dei soci più attese forse degli ultimi tempi, ma, alla fine, tutto è saltato per una - volontaria - mancanza del numero legale. Questa mattina il Cua aveva convocato Comune e Camera di Commercio per votare le tanto annunciate modifiche dello statuto che avrebbero consentito in prospettiva l'ingresso all'interno della governance di Regione siciliana e università di Palermo e, contestualmente, l'inserimento di nuovi corsi per il prossimo anno accademico firmati, appunto, da Unipa.

E invece? Invece il commissario ad acta nominato dall'assessorato alle Attività produttive alla guida dell'ente camerale ha deciso di disertare l'incontro, sostenendo che non era stato messo in condizione di analizzare le modifiche statutarie prima di arrivare al voto. Una scelta che ha mandato su tutte le furie la presidenza, che oggi teme che questo impedimento possa rallentare se non bloccare ogni ragionamento con Palermo, che pare fosse già pronta la prossima settimana a presentare ufficialmente ad Agrigento i nuovi corsi già annunciati.

Dietro la scelta di Termine, pare, ci sarebbe una questione aperta con il Comune, che oltre al componente in seno al Cda avrebbe espresso la volontà di nominare un ulteriore soggetto dentro la struttura di governance sul quale proprio la Camera di commercio avrebbe potuto avanzare proprie candidature.

Così adesso tutto è da rifare, con il Cua che dovrà apprestarsi a riconvocare in urgenza l'assemblea (che si dovrebbe adesso tenere il prossimo 22 gennaio), con la speranza di riuscire a fare tutto entro il 31 del mese, data ultima per la presentazione dell'offerta accademica.