Nuovi corsi di laurea al Cua, "dialogo" aperto con Kore e Lumsa

Il consorzio universitario non è morto. Ma sembrerebbe, anzi, essersi posizionato sulla “plancia” del rilancio. Negli scorsi giorni, c’è stato un incontro con l’università Kore di Enna: si accarezza il sogno di riportare – attraverso Lettere - un corso di laurea in Archeologia ad Agrigento e pare anche che, per quest’anno accademico, la Lumsa possa attivare Pedagogia.

E’ scontato – e lo è da tempo ormai – che l’università di Palermo manterrà il corso di laurea in Servizi sociali, mentre ad ottobre partirà, grazie ad “Agorà Mundi”, il corso di Mediazione linguistica. Sono già ben 73 le “matricole” iscritte.

Resta ferma, inoltre, l’intenzione di avviare un corso di laurea in Ingegneria Agroalimentare, con tre branche specialistiche, dell’università romena “Dunarea de Jos” di Galati. In questo caso, però, il Consorzio universitario di Agrigento non farà altro che mettere, semplicemente, a disposizione i locali. Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, nelle ultime ore, è, inoltre, tornato a caldeggiare – con il rettore dell’università di Palermo – l’ipotesi di attivare nella città dei Templi Economia del turismo.

“La richiesta era stata già fatta, specie dopo il fallimento degli iscritti: appena 7 a Trapani. Incontreremo, nelle prossime settimane, il rettore: verrà ad Agrigento per il progetto sull’ex ospedale di via Atena. Risolleverò la questione”. “Fra una decina di giorni, verosimilmente prima di Ferragosto, arriveranno delle certezze categoriche – ha detto, ieri, il vice presidente del consiglio d’amministrazione del Cua: Giovanni Di Maida - . Però c’è stato l’interessamento della Lumsa per il corso di laurea in Pedagogia. Parte, con certezza categorica, il corso di Mediazione linguistica interculturale, che è una laurea triennale, e resta attivo Servizi sociali dell’università di Palermo. E poi c’è in discussione, grazie alla Kore di Enna, il ritorno di un corso di laurea in Archeologia”.

Coinvolgendo vari enti, il Cua di Agrigento recupererebbe il suo scopo sociale: essere consorzio. Un Consorzio capace di attrarre per le sue offerte formative e d’essere, forse veramente, traino economico. Al momento pare proprio dunque che tutte le attenzioni del Cda del Cua e del Municipio siano focalizzate sulla Kore di Enna e sulla Lumsa. Nei giorni scorsi, per quanto riguarda la Kore, c’è stato un incontro con il presidente Cataldo Salerno. Erano presenti il vice presidente del Cda del Consorzio Giovanni Di Maida e il sindaco Firetto.

“Intanto – annuncia il sindaco di Agrigento – la Kore dovrebbe aprire uno sportello di orientamento per testare le esigenze formative del territorio”. Nonostante l’assenza di Palermo, che non è escluso che possa tornare a riattivare Giurisprudenza, il Cua di Agrigento, se tutto andrà per il verso giusto, sembra essersi proiettato verso il rilancio. Un rilancio vero, concreto, e non una mera sopravvivenza.