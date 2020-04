Consorzi di bonifica, Aquè: "Necessario verificare l'efficienza della rete"

"Adoperarsi con immediata urgenza, nell'eseguire le verifiche tecniche necessarie sia per confermare l'efficienza degli impianti bisogno, in modo da non pregiudicare l'inizio dell'attuale campagna irrigua e l'economia delle aziende agricole del comprensorio ex Cob Ag3".

A chiederlo al commissario del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale Domenico Turriciano é l'assessore all'agricoltura del Comune di Ribera Mimmo Aquè. Lo stesso, comunque, lancia il tema legato ai tributi consortili da discutere nei prossimi giorni per agevolare gli agricoltori, già provati dal Covid-19.