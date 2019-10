Consorzi di bonifica, dopo decenni arriva la stabilizzazione per 34 lavoratori

Fine del precariato al Consorzio di bonifica della Sicilia occidentale per trentaquattro lavoratori ex lsu. Dopo quasi trent'anni i 34 precari in servizio presso i consorzi accorpati di bonifica di Agrigento, Caltanissetta e Gela hanno firmato oggi a Palermo i contratti di lavoro a tempo indeterminato alla presenza del commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Sicilia occidentale Carlo Turriciano e del direttore Giovanni Tomasino.

“Dopo decenni – sottolinea il commissario Carlo Turriciano – si conclude definitivamente la stagione del precariato nei consorzi di bonifica. Abbiamo portato a termine un percorso che ci consentirà non solo di dare serenità ai dipendenti e alle loro famiglie ma anche di garantire il buon funzionamento dell'ente”.

I lavoratori che all'interno del consorzio di bonifica ricoprono diverse e importanti mansioni erano tutti originariamente lavori socialmente utili. Nel 2006 l'arrivo del contratto a tempo determinato che ha consentito, alla luce delle nuove norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali di poter procedere all'assunzione.