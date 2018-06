Consorzi di bonifica accorpati, il Cga rigetta il ricorso dei lavoratori agrigentini

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha rigettato il ricorso proposto dai lavoratori del Consorzio di bonifica di Agrigento contro l'ordinanza del Tar di diniego di sospensiva della riforma regionale dei Consorzi di bonifica, con la quale sono stati razionalizzati e accorpati i vecchi consorzi e sono stati dal legislatore regionale creati due grandi macro consorzi: uno per la Sicilia occidentale, con sede a Palermo, e l’altro per la Sicilia orientale, con sede a Catania.

Il ricorso era stato proposto - dai lavoratori - contro la Presidenza della Regione Siciliana, la Giunta, l'assessorato dell'Agricoltura e i Consorzi di bonifica della Sicilia occidentale e orientale. Di fatto, si contestavano i decreti istitutivi dei nuovi macro consorzi che ha operato una riduzione da 11 a 2 degli enti operanti nell'isola.

Il Cga ha statuito che "il danno prospettato in ricorso – ove anche eventualmente sussistente - non incide direttamente nella sfera giuridica dei ricorrenti (già dipendenti dei singoli consorzi) i quali, nel nuovo assetto organizzativo come risultante dagli atti impugnati, hanno mantenuto intatto il loro inquadramento giuridico ed economico". Resta pertanto in piedi l'intera impalcatura della riforma, compresi lo statuto, il regolamento organizzativo e le nomine dei commissari straordinari del Consorzio di bonifica Sicilia occidentale, Vincenzo Pernice, e Sicilia orientale, Marcello Maisano e dei due direttori generali: Luigi Tomasino in Sicilia occidentale (con competenze sugli accorpati consorzi di Trapani, Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Gela) e Fabio Bizzini in quella orientale (con competenze sugli accorpati consorzi di Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina).

"Legittima e giusta risulta la decisione adottata dal Cga, stante che era palesemente illegittimo, illogico e pretestuoso l’appello proposto dai lavoratori rispetto agli interessi pubblici perseguiti attraverso la riforma del settore dei Consorzi di bonifica - ha dichiarato l’avvocato Giuseppe Ribaudo, ammnistrativista del palermitano, incaricato dal Consorzio della Sicilia orientale - che risponde a esigenze di economicità ed efficienza della moderna pubblica amministrazione”.