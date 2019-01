Consolidamento degli ipogei, impegnati oltre 2 milioni di euro

Il progetto per il consolidamento degli ipogei di Agrigento è stato approvato in linea amministrativa. Il Comune ha anche già impegnato la somma complessiva di 2 milioni 304 mila euro ed ha approvato il bando e il disciplinare di gara che verrà affidato, per espletare e appaltare la gara, alla sezione agrigentina dell’Urega.

L’approvazione della proposta è stata fatta da Giuseppe Principato, dirigente del settore Infrastrutture Patrimonio di palazzo dei Giganti. Il responsabile unico dei lavori di consolidamento degli ipogei è l’ingegnere Sebastiano Di Francesco.