Consolidamento del colle di San Gerlando, stanziati 25 milioni di euro

La giunta regionale, con in testa il presidente Nello Musumeci, ha stanziato 25 milioni di euro per il consolidamento del colle di San Gerlando. Lo ha fatto, ieri pomeriggio, durante la seduta svoltasi ad Agrigento. "Tra sei mesi il cantiere" - ha annunciato il governatore durante la serata dedicata all'assessore regionale Sebastiano Tusa, serata che è stata promossa dalla Strada degli scrittori.

Lo scorso febbraio quando, dopo 8 anni, venne riaperta la cattedrale di San Gerlando, lo stesso Musumeci, in qualità di commissario contro il dissesto idrogeologico nell'isola, aveva annunciato anche il via libera al contratto con la ditta che, per 425 milioni di euro, si era aggiudicata, dopo le verifiche del Rup Duilio Alongi, l'appalto per l'elaborazione del progetto esecutivo dell'intervento sul colle. Acquisito il progetto, la struttura commissariale - disse allora il governatore della Sicilia - potrà mandare in gara i lavori di consolidamento.