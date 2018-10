Consolidamento e nuovo asfalto, senso unico e semaforo in viale Sicilia

Per complessivi 60 giorni, questo il tempo preventivato, viale Sicilia – nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con via Navarro della Miraglia e l'intersezione con la provinciale 15C – sarà, ha già cominciato ad esserlo, un cantiere a cielo aperto. “Si stanno realizzando lavori per la posa del nuovo asfalto, ma soprattutto per consolidare la strada” – ha spiegato, ieri, il sindaco Lillo Firetto - . Interventi di riqualificazione del tessuto viario che occuperanno buona parte della carreggiata e non stanno lasciando spazio sufficiente al doppio senso di marcia. Ecco perché, nelle ultime ore, il comandante della polizia municipale Gaetano Di Giovanni ha firmato un’ordinanza con i dettami della nuova viabilità.

“Ritenuto di dover provvedere alla salvaguardia della pubblica incolumità – ha scritto il comandante dei vigili urbani - sarà, lungo viale Sicilia, senso unico alternato regolamentato da semafori per consentire alla ditta esecutrice di ultimare i lavori”. La ditta esecutrice dei lavori, in accordo con l’ufficio tecnico, istituirà, a proprie spese e cura, - secondo quanto rendono noto dal comando della polizia municipale - la segnaletica stradale orizzontale e verticale per segnalare le novità in materia di viabilità. Al termine del cantiere, naturalmente, la segnaletica temporanea verrà rimossa e verrà ripristinata la circolazione stradale e l'originario stato dei luoghi. A carico dell’impresa è stato posto l’obbligo, nel caso in cui i lavori interessino anche i marciapiedi, di istituire idoneo percorso alternativo.