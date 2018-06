Consiglio, torna il gettone di presenza: si scatena un coro polemico

E' stato reintrodotto dopo due anni. I consiglieri comunali di Porto Empedocle, lunedì sera, hanno deciso di tornare ad incassare il gettone di presenza: poco più di 30 euro per ogni seduta. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Durante l'Assise il presidente del Consiglio, Caci, si è astenuta. E l'unico che si è dichiarato contrario è stato il consigliere Puccio. In città - e non soltanto sui social - la decisione ha scatenato un autentico vespaio: ci sono i cittadini favorevoli a questa decisione e ci sono quelli contrari.

Il gettone di presenza era stato "annullato" due anni fa. Adesso, ritorna. Ma non perché le casse del Municipio siano divenute più floride.