Consiglio del Parco, Bernardo Campo poteva ricoprire il ruolo di presidente

L’ex presidente del Consiglio del Parco, Bernardo Campo aveva i titoli per ricoprire la carica che gli era stata affidata nel 2017 e gli fu tolta, nel contesto di una riorganizzazione del “Parlamentino” della Valle dei Templi, lo scorso anno.

A chiarire le questioni di natura burocratica e legale che, dal lontano ottobre 2017, erano state più volte oggetto di scontri e veleni, è stata la stessa Regione con una nota finalizzata ad “uniformare la modalità operativa cui dovranno attenersi gli uffici di gabinetto e le segreterie tecniche dei vertici del Governo regionale” nel contesto di nomine ad organismi come quello del Consiglio del Parco. Il nodo in particolare riguarda la possibilità anche per personale non dirigente di ricoprire l’incarico di presidente (Campo è infatti un funzionario direttivo): secondo la segreteria generale della Regione “la nomina anche se riferita a personale con qualifica dirigenziale, deve intendersi estesa a tutti i dipendenti con profilo professionale non inferiore a funzionario ovvero a istruttore direttivo in possesso almeno di laurea magistrale o specialistica in materie economiche, aziendali o giuridiche”. Questo passaggio, comunque, non avrà refluenze effettive sulla composizione dell’organismo.