Scala dei Turchi: il Consiglio comunale deciderà sull'ipotesi di una convenzione con il privato

Futuro della Scala dei Turchi e ipotesi di una convenzione tra Comune e privato per determinare in prospettiva futura cosa fare della scogliera, oggi chiusa all’accesso: sabato si potrebbe pronunciare il Consiglio comunale.

Sabato pomeriggio, infatti, si terrà una seduta che ha un solo punto all’ordine del giorno connesso proprio all’approvazione di un ordine del giorno che dia un’indicazione all’Amministrazione comunale rispetto alla linea da seguire: se sottoscrivere quindi o meno l’accordo con il privato rispetto all'uso pluriennale del bene. Dell'ipotesi di convenzione si era parlato nei mesi scorsi (con non poche polemiche) e il Comune aveva deciso di fare un passo indietro in attesa che si pronunciasse il consesso civico.

Intanto sul fronte della messa in sicurezza del bene è tutto, letteralmente, in alto mare. L’area è completamente chiusa, come noto, in seguito a quanto comunicato dall’autorità di bacino sulla pericolosità della scogliera e al momento nessuno sa come intervenire per eliminare il rischio mantenendo però la bellezza dei luoghi.