Consiglio comunale, a luglio è costato 8 mila euro fra sedute e commissioni

Otto mila euro fra sedute e riunioni di commissione: tanto è costato alle casse di Palazzo dei Giganti il consiglio comunale nel mese di luglio. Un solo consigliere, Pierangela Graceffa, ha rinunciato al gettone di presenza.

Non rientrano in questo calcolo i compensi della presidente Daniela Catalano e degli assessori, col doppio incarico di consiglieri, Nello Hamel, Gerlando Riolo e Gabriella Battaglia, i quali sono remunerati con un'indennità complessiva.

In particolare sono stati liquidati 2.730 euro per le sedute del consiglio e 5.079 euro per quelle di commissione.