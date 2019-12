"Manca un parere dei revisori", rinviata la trattazione del bilancio previsionale 2019

Nonostante l'annuncio e l'attesa, il bilancio previsionale 2019 è ancora ben lungi dal poter approdare in Consiglio comunale. La Presidenza, nonostante gli sforzi, non ha infatti potuto calendarizzare lo strumento finanziario in assenza dei pareri dei revisori sui cosiddetti “bilanci consolidati” (uno c'è, ma non è stato ancora trasmesso, l'altro, sul consolidato 2018 non è stato ancora prodotto) e di fatto tutto è stato rinviato a lunedì.

Il tempo è insomma diventato pochissimo: nonostante i tentativi dei consiglieri di recuperare il tempo perso dall'Ente, rimangono solo un paio di giorni prima della fine dell’anno (che significa, ad oggi, l'impossibilità di garantire una stabilizzazione a piene ore dei lavoratori) e tutto è appeso letteralmente ad un filo. Se la prossima settimana il parere dei revisori dovesse tardare, l'Aula non potrebbe comunque votare nulla per assenza di un passaggio obbligatorio e a quel punto sarebbe difficile davvero capire come rimettere in "carreggiata" la vicenda.