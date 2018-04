Consiglio comunale, ecco tutti i redditi e i gettoni di presenza erogati nei primi 2 anni e mezzo di consiliatura. I numeri sono ovviamente al lordo. Il primo consigliere per reddito dichiarato nel 2017 risulta Antonino Amato, medico, che dichiara 88.405 euro. I gettoni erogati ammontano invece a 1.409 euro per il 2015, 5.436 euro per il 2016 e 4.480 euro per il 2017.

Discorso a parte per il presidente Daniela Catalano, che non ha un gettone, ma un'indennità. Stando ai dati pubblicati sono stati versati 25.652 euro nel 2015 (gli importi di questo tipo sono sempre al lordo), 43.976 euro per 2016 e 2017. Il modello unico 2017 presenta un'imponibile da 43.976.

Ecco l'elenco

Margherita Bruccoleri. Imponibile: 43.548 euro (dich redditi 2016). Gettoni erogati: 1.359 euro nel 2015, 3.825 euro nel 2016, 3.423 euro nel 2017.

William Giacalone. Imponibile: 8.431 euro (dich redditi 2016). Gettoni erogati: 2015, 1.912 euro; 5.285 euro per il 2016 e 4.228 euro nel 2017.

Gianluca Urso. Netto: 5.841 euro. Gettoni erogati: 2.365 euro nel 2015, 6.644 euro nel 2016, 5.235 euro nel 2017.

Gerlando Gibilaro. Imponibile: 3.876 euro (dich redditi 2016). Gettoni erogati: 1.812 euro nel 2015, 6.493 euro nel 2016 e 4.731 euro nel 2017.

Salvatore Falzone. Reddito: 755 euro (dich 2016). Gettoni erogati: 855 euro nel 2015, 3.322 euro nel 2016, 2970 euro nel 2017.

Giuseppe Picone. Imponibile: 44.698 euro (dich 2016). Rispetto ai gettoni questi ammontano nel 2015 a 1.711 euro, nel 2016 a 5.084 euro e 4.228 euro nel 2017.

Teresa Nobile. Imponibile:12.826 euro. Gettoni: 1.711 euro nel 2015, 4.731 euro nel 2016, 3.775 euro nel 2017.

Salvatore Borsellino. Imponibile: 21.094 euro. Gettoni: 2.365 euro nel 2015, 5.835 euro nel 2016, 4.228 euro nel 2017.

Pasquale Spataro. Imponibile: 45.789 euro. Gettoni: 2.768 euro nel 2015, 5.436 euro nel 2016, 5.084 euro nel 2017.

Alfonso Mirotta. Imponibile: 31.444 euro. Gettoni: 2.265 euro nel 2015, 6.946 euro per il 2016 e 5.834 euro nel 2017.

Angelo Vaccarello. Imponibile: 30.551 euro. Gettoni: 2.657 euro nel 2015, 8.054 euro per il 2016, 6.644 euro per il 2017.

Angela Galvano. Imponibile: 7.135 euro. Gettoni: 2.819 euro nel 2015, 6.896 euro nel 2016, 5.235 euro nel 2017.

Gioacchino Alfano. Dichiarazione pubblicata non leggibile. Gettoni: 2.114 nel 2015, 5.134 euro nel 2016 e 5.336 euro nel 2017.

Pietro Vitellaro. Imponibile: 856 euro (dich 2016). Gettoni: 1.258 euro nel 2015, 3.624 euro nel 2016, 2.517 euro nel 2017.

Vincenzo Licata. Imponibile: 22.954 euro. Gettoni: 1.936 euro nel 2015, 5.537 euro nel 2016, 5.285 euro nel 2017.

Giovanni Civiltà. Imponibile: 15.315 euro. Gettoni: 2.617 euro nel 2015, 6.443 euro nel 2016, 7.148 euro nel 2017.

Maria Grazia Fantauzzo. Imponibile: 28.339 euro. Gettoni: 2.063 euro nel 2015, 4.782 euro nel 2016, 4.178 euro nel 2017.

Marco Vullo. Imponibile: 16.218 euro. Gettoni: 2.718 euro nel 2015, 7.500 euro nel 2016 e 6.141 euro nel 2017.

Giorgia Iacolino. Reddito 755 euro (dich 2016). Gettoni: 1.107 euro nel 2015, 3.523 euro nel 2016, 1.761 euro nel 2017.

Alessandro Sollano. Imponibile: 35.861 euro. Gettoni: 2.416 euro nel 2015, 6.141 euro nel 2016, 5.635 euro nel 2017.

Marcella Carlisi. Imponibile: 7.404 euro. Gettoni: 1.761 euro nel 2015, 3.976 euro nel 2016, 3.070 euro nel 2017.

Nuccia Palermo. Allegato con dichiarazione dei redditi non scaricabile perché danneggiato. Gettoni: 1.761 euro nel 2015, 5.436 euro nel 2016, 4.832 euro nel 2017.

Per quanto riguarda i consiglieri comunali subentrati in corso della consiliatura, nulla percepisce dall'ente Pierangela Graceffa, la quale ha rinunciato ai gettoni e dichiara un imponibile (risalente però al 2014). di 35.374 euro. Troviamo poi Rita Monella, subentrata il 12 maggio del 2016, la quale dichiara un imponibile di 30.992 euro. Per quanto riguarda i gettoni, risultano erogate 2.063 euro nel 2016 e 3.574 euro nel 2017. Infine c'è Calogero Alonge, insediatosi solo l'otto maggio del 2017. Per quell'anno i gettoni versati sono stati 2.668, mentre il suo reddito netto risulta essere stato di 13.443 euro.