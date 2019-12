Gite fuori porta e spostamenti per le feste, il vice questore Morreale: "Guidate con prudenza"

"Noi potenzieremo la nostra presenza sulle principali arterie della provincia, faremo controlli più accurati, però tutto diventa inutile se i conducenti non osservano le norme di prudenza".

Così ha parlato ai microfoni di AgrigentoNotizie il vice questore, Giuseppe Andrea Morreale alla vigilia del lungo periodo di festività natalizie che tradizionalemnte registra un incremento del traffico veicolare sulle principali arterie extraurbane. Il dirigente della polizia stradale di Agrigento, si appella al buon senso dei conducenti, invitandoli non solo ad assumere una condotta di guida rispettosa delle norme del codice stradale, ma di fare attenzione e di procedere con prudenza, sulle arterie che non presentano condizioni ottilmali del fondo stradale e di informarsi sempre sulle condizioni meteo, prima di mettersi in viaggio.