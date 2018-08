Disabili in mare con la sedia job, spiaggia di Siculiana ancora più accessibile

Consegnata la prima sedia job per le persone con disabilità a Siculiana Marina. La sedia, che consentirà ai disabili anche di fare il bagno, è stata donata dalla farmacia Sciortino al comune ed è stata consegnata in comodato d’uso allo stabilimento Lustru di Luna di Anna Maria Grisafi che la metterà a disposizione di chi ne farà richiesta.

Presenti alla consegna il sindaco Leonardo Lauricella, l’assessore al Turismo Enzo Zambito, il farmacista Lodovico Sciortino, la presidente dell’associazione Amici onlus di Agrigento Angela Zicari e i ragazzi diversamente abili del centro “Rita Atria” di Siculiana insieme a genitori e parenti.

Il sindaco ha ringraziato a nome dell’amministrazione comunale il dottor Sciortino per “il grande gesto di generosità che ha avuto nei confronti della comunità. Le sedie job – ha spiegato il sindaco – sono ausili indispensabili per consentire anche a chi ha difficoltà a camminare di godere di una giornata al mare. Misure come questa, che si aggiungono alle passerelle che da anni sono presenti in spiaggia e all’individuazione di numerosi spazi riservati ai diversamente abili, oggi grazie al sostegno di un benefattore privato ci consentono di fare passi avanti per favorire un turismo pienamente accessibile. Ci auspichiamo che anche altri privati, come fatto altre volte nel corso del nostro mandato, possano continuare a dare il proprio contributo con libere donazioni a beneficio della collettività”.