"Sii coraggioso!": c'è il congresso dei testimoni di Geova

Come avviene già da diversi anni nelle settimane antecedenti l’evento, i Testimoni di Geova di Agrigento e parte della provincia, stanno prendendo parte ad una campagna speciale di inviti che incoraggia le persone a unirsi a loro al congresso di zona dal tema: “Sii coraggioso!” che si terrà dal 6 all’8 luglio. Gli otto congressi di tre giorni che si stanno tenendo a Caltanissetta presso la “Sala delle Assemblee” dei Testimoni di Geova sono iniziati il 15 giugno e si concluderanno il 5 agosto. È prevista la partecipazione di oltre 30.000 persone provenienti da tutta la Sicilia. Alfredo Pennica relatore con i media della provincia di Agrigento afferma: come indica la scrittura di 2 Timoteo 3:1-5 viviamo in “tempi difficili”, le persone affrontando difficoltà di ogni genere, malattie, sofferenze, mancanza di lavoro, solo per citarne alcune. A questo aggiungiamo il fenomeno che crea particolare apprensione all’interno dei nuclei familiari e presso gli stessi ragazzi - la piaga del bullismo - che mettono a dura prova l’integrità e la fedeltà di ogni cristiano. Durante i tre giorni del programma si susseguiranno molti interventi che verranno presentati sotto forma di discorsi, interviste e brevi video, ognuno dei quali illustrerà in maniera pratica come il coraggio è utile per affrontare queste difficoltà. Altri momenti clou del congresso saranno l’emozionante cerimonia del battesimo il sabato mattina ed il discorso pubblico della domenica mattina dal tema: “La speranza della risurrezione ci dà coraggio”. Infine, la domenica pomeriggio, uno dei momenti più apprezzati da tutti i presenti sarà il film: “Giona. Una storia sul coraggio e la misericordia. Per ciascun giorno di congresso, la sessione mattutina inizierà alle ore 9.20. La sessione pomeridiana si concluderà alle ore 16.50. La domenica, il programma prevede la fine dell’evento alle ore 15.50. L’ingresso al congresso è libero e non si fanno collette. Per ulteriori informazioni e per scaricare il programma siete invitati a consultare il sito ufficiale: www.jw.org