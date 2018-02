Integrazione del piano di zona, nuova conferenza di servizi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’Assessore Francesco Montalbano, per delega del Sindaco Pace, Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario D6, ha indetto, per giovedì 15 Febbraio 2018, la seconda Conferenza dei Servizi per la presentazione

dell’Integrazione al Piano di Zona 2013-2015. La Conferenza si svolgerà, alle 10, nella Sala Convegni del Comune

capofila di Ribera.

Il presidente invita i cittadini, gli organismi non lucrativi di utilità sociale e della cooperazione, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le rappresentanze sindacali, le scuole, le parrocchie, le fondazioni e le organizzazioni di volontariato che operano nel territorio a partecipare alla conferenza.