Il turismo cresce ovunque, risultati "agrodolci" per il capoluogo

Crescono gli arrivi turistici in provincia, ma ad Agrigento stenta a decollare. I dati dell'osservatorio regionale, forniti dalla Confcommercio Sicilia, tracciano infatti un quadro “agrodolce” del turismo agrigentino, confermando tra l’altro un trend registratosi negli ultimi anni e che però potrebbe continuare a dipendere da un forte presenza di offerta abusiva o dal disinteresse degli albergatori a comunicare i dati alla Regione.

Ad ogni modo, se i dati del 2019 fino al 30 settembre si confermano positivi nel loro complesso, con un aumento in provincia sia degli arrivi (+3,69%) che delle presenze (+3,63%) rispetto allo stesso periodo del 2018, ad Agrigento questa crescita si ferma, per degli arrivi, al +1,30% e per le presenze al +2,50%.

Allo stesso modo, se i dati certificano come in provincia la maggiore attrattività è stata quella delle strutture extralberghiere (che raccolgono oltre il 24% delle presenze, con segnali di crescita rispetto al 2018), ad Agrigento vi è un aumento delle presenze e degli arrivi nel settore alberghiero, rispettivamente +2,82% e + 2,06%, contro un -1,43% delle strutture extra alberghiere.