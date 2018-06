Confcommercio: "Istituito lo sportello demanio marittimo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si dà comunicazione che il SIB AGRIGENTO – Sindacato Italiano Balneari, con sede in Via Imera n. 223/c Agrigento, ha istituito lo

SPORTELLO DEMANIO MARITTIMO per venire incontro alle esigenze di tutte le imprese che hanno un’attività ricadente sul suolo demaniale marittimo, titolari di concessione o che la intendano avviare.

Lo sportello si avvale di professionisti in grado di fornire consulenza sia di carattere tecnico-amministrativo, sia di natura legale. Gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria Provinciale SIB per fissare un appuntamento, telefonando al Tel. 0922.22791 o tramite o tramite e-mail agrigento@confcommercio.it.