Confcommercio, seconda edizione delle “Vie dell'Agnello Pasquale"

In occasione della "Sagra dell'Agnello Pasquale", Confcommercio Imprese per l’Italia di Agrigento, in collaborazione con la delegazione di Confcommercio di Favara, organizza la seconda edizione delle “Vie dell'Agnello Pasquale”.

Tra le novità di quest’anno spicca il premio in denaro che sarà assegnato alla miglior vetrina allestita nel territorio comunale. Il concorso, rivolto ai maestri pasticceri e a tutti gli esercizi commerciali di Favara, ha lo scopo di valorizzare e promuovere il dolce tipico di pasta di mandola farcito di pistacchio, a forma di agnello.

"Possono prendere parte al concorso - spiegano gli organizzatori - tutte le insegne del comune di Favara che aderiscono al progetto voluto da Confcommercio e che produrranno per tutto il periodo pasquale il tipico dolce favarese".

"In occasione della sagra - commenta il responsabile della delegazione di Confcommercio Favara, Gero Niesi - decoreremo le vetrine più belle e una commissione stabilirà a chi deve andare il premio".