L'appello di Confcommercio: "Troppi black-out penalizzano le imprese"

Continui black-out di energia elettrica. Confcommercio scrive ad Enel, prefetto e sindaco.

Da diverse settimane si verificano nel territorio della città di Agrigento, e con maggiore incidenza nelle zone di San Leone, Villaggio Mosè, Villaggio Peruzzo e zone limitrofe, continui black-out quasi giornalieri di circa 15/20 minuti, arrecando grossi danni economici e di immagine alle imprese che esercitano la loro attività in questi rioni, causando anche danni ad attrezzature varie.

Ad affermarlo è il presidente di Confcommercio Agrigento, Gerlando Picarella, che ha inviato una lettera indirizzata ad Enel e per conoscenza anche al Prefetto ed al Sindaco di Agrigento

Già negli anni precedenti - scrive Picarella - abbiamo avuto modo si segnalare questi inconvenienti sollecitando Enel Distribuzione per una risoluzione definitiva degli stessi problemi al fine di evitare i danni su menzionati.

E’ chiaro - aggiunge - ed è fisiologico che nel periodo estivo ci sia un maggiore assorbimento di energia per il refrigeramento dei locali e delle celle frigorifere impegnate ancor di più.

Ma non è possibile che in una Regione come la Sicilia, che esporta energia elettrica in altre regioni, possa essere ulteriormente penalizzata per infrastrutture insufficienti e poco adatte ad ottimizzare il regolare svolgimento delle civili attività imprenditoriali e residenziali.

Per quanto sopra esposto, si pregano le SS. LL. di volere intervenire urgentemente al fine di favorire un regolare processo delle attività imprenditoriali, già duramente provate.

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro. Conclude il presidente di Confcommercio.