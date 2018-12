"Ci sono indizi precisi sulle loro condotte illecite", firmati 20 avvisi orali

Venti avvisi orali sono stati firmati dal questore di Agrigento Maurizio Auriemma e applicati - dall'ufficio misure di Prevenzione della divisione Anticrimine - ad altrettante persone. Quattro sono stati notificati a Licata, uno a Porto Empedocle, uno a Sciacca, due ad Agrigento, uno a Grotte, uno a Campobello di Licata, uno a Ravanusa, uno a Bivona, uno a Naro, due a Palma di Montechiaro, quattro a Canicattì e uno a Santa Margherita Belice.

Gli avvisi orali sono i provvedimenti con i quali il questore avvisa il destinatario dell’esistenza di indizi precisi sulla sua condotta illecita e lo invita a tenere un comportamento conforme alla legge. I provvedimenti sono stati notificati a: A. M., 26 anni di Licata, già noto per stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, furto; G. E., 37 anni di Porto Empedocle, già noto per stupefacenti, rissa; V. P., 39 anni di Licata, già noto per minaccia, atti persecutori, invasione di edifici; C. S., 50 anni di Sciacca, già noto per furto, detenzione di armi, danneggiamento, minaccia, lesioni, ricettazione, furto; C. S., 57 anni di Agrigento, già noto per tentato omicidio, porto abusivo e detenzione di armi; R. G., 34 anni di Grotte, già noto danneggiamento, minaccia, atti persecutori, maltrattamenti, lesioni personali; M. G. C., 47 anni di Campobello di Licata, già noto per ricettazione, minaccia, estorsione, ingiuria, molestia, danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale; M. P. P., 62 anni di Ravanusa, già noto per stupefacenti e truffa; I. F., 40 anni di Bivona, già noto per maltrattamenti, mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, molestia.

Avvisi orali anche per T. A., 48 anni di Licata, già noto per stupefacenti; C. C., 53 anni di Naro, già noto per detenzione abusiva di armi, danneggiamento, stupefacenti; A. G., 29 anni di Licata, già noto per invasione di edifici, ricettazione; S. C., 32 anni di Palma di Montechiaro, già noto per furto aggravato, danneggiamento, estorsione, lesioni personali, minaccia; V. A. M., 58 anni di Agrigento, già noto per ricettazione, lesioni personali, minaccia, stupefacenti; M. C., 81 anni di Canicattì, già noto per reati contro la persona; L. G. V., 64 anni di Canicattì, già noto per reati contro la persona; M. S., 59 anni di Canicattì, già noto per reati contro la persona; B. P., 68 anni di Canicattì, già noto per reati contro la persona; P. D., 33 anni di Palma di Montechiaro, già noto per furto aggravato, danneggiamento, stupefacenti; G. R., 33 anni di Santa Margherita Belice, già noto per truffa, invasione di edifici, esercizio giochi d’azzardo.