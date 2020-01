Nuova falla lungo la condotta idrica, l’acqua "alta" invade la via Toniolo

Acqua "alta" in via Toniolo, ad Agrigento. Nella strada a monte dello stadio Esseneto, all’altezza del numero civico 72, dalla condotta idrica zampilla l’acqua che ha già invaso la carreggiata. Si tratta dell'ennesima falla apertasi lungo la condotta idrica di via Toniolo.

I residenti hanno già avvisato il gestore del servizio idrico che, recentemente, era intervenuto in zona. Il problema di oggi preoccupa gli abitanti che temono pericolose infiltrazioni alle fondamenta degli immobili ed è per questo motivo che chiedono interventi urgenti e risolutivi.