"Trattenne per sé ottomila euro delle carte d'identità": condannato ex dipendente

Era stato già condannato dalla Corte dei Conti, adesso è arrivata anche la condanna in sede penale. Come racconta il quotidiano La Sicilia, è di due anni e tre mesi di reclusione (pena sospesa) la pena comminata all’ex impiegato comunale del Comune di Licata Vincenzo Faraca, accusato dei reati di peculato e falso ideologico. L’accusa chiedeva la condanna a cinque anni di reclusione.

Faraca, oggi in pensione, è accusato di non aver versato al Comune circa 8 mila euro provenienti dal servizio di rilascio delle carte di identità. Lo stesso, come detto, ha già subito una condanna contabile per il danno cagionato all'Ente.