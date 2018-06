Condannati prestano servizio per la comunità, rinnovata convenzione

I condannati potranno prestare servizio gratuitamente per la collettività. Lo prevede una convenzione il Comune di Agrigento ed il tribunale.

L'accordo - si legge sul quotidiano La Sicilia - era scaduto lo scorso 29 maggio ed è stato rinnovato per il prossimo triennio. Prevede che i "condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità", siano impegnati dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12, per occuparsi della manutenzione degli immobili, comprese scuole e spazi esterni, spazi verdi, strade comunali e caditoie. Ma anche per la prevenzione al randagismo e custodia dei beni comunali.