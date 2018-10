Concorso in "medicina", niente scorrimento: arriva il ricorso per una 27enne

Aveva partecipato al concorso per l’ammissione alle scuole di specializzazione sanitaria, ma la 27enne di Cammarata si era collocata in una posizione non utile all’ammissione. Oggi la ragazza torna a sperare. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna de La Sicilia, per vie delle rinunce, rimanevano vacanti numerosi posti non occupati, ma il bando non prevedeva la possibilità di attingere a delle graduatorie. Gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia hanno proposto il ricorso giurisdizionale. Il consiglio di Stato, ha accolto l’appello cautelare ravvisando la necessita di riaprire lo scorrimento della graduatoria dei candidati. Ma, l’ordinanza, restava inseguita. Da qui, i legali, decidono per un ricorso per ottemperanza cautelare.