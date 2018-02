“Il futuro della pace”, ecco tutti gli studenti premiati

Cerimonia di premiazione, all'istituto comprensivo "Guarino" di Favara, per gli studenti che hanno partecipato al concorso “Un poster per la pace” dal titolo “Il futuro della pace”, organizzato dal Lions club international e sponsorizzato a livello locale dal Lions club Agrigento Chiaramonte .

Tre gli istituti scolastici partecipanti: "Guarino" di Favara con la dirigente Maria Todaro, "Rita Levi Montalcini" di Agrigento con il dirigente Luigi Costanza e l’istituto "Rosario Livatino" di Porto Empedocle con il dirigente Claudio Argento. Presente alla premiazione il secondo vice governatore del Distretto Lions 108/Yb Dott. Angelo Collura.

Il presidente del Lions club Agrigento Chiaramonte, Enrico Fiorella, ha dichiarato di essere rimasto particolarmente colpito dalla creatività e dalla capacità espressiva dei partecipanti sottolineando che i poster vincitori sono stati scelti - dopo un’attenta selezione da parte del comitato presieduto dal socio Giovanni Celauro - per la loro originalità, il loro valore artistico e la loro attinenza al tema del concorso “Il futuro della pace”. “E’ evidente come questi giovani custodiscano dentro di loro grandi idee su quello che la pace rappresenta. Sono lieto di aver loro offerto l’opportunità di condividere questa visione con gli altri”.

Ecco i premiati. Istituto comprensivo "Guarino" di Favara: prima classificata Sonia Barone; secondo classificato Javier Andrea Sanfilippo; terza classificata Flavia Puccio.

Istituto comprensivo "Livatino" di Porto Empedocle: prima classificata Sharon Gambacorta; seconda classificata Fabiana Fretto; terzo classificato Marco Vaccaro.

Istituto comprensivo "Rita Levi Montalcini" di Agrigento: prima classificata Giulia Consiglio; secondo classificato Luigi Calì; terza classificata Elisa Cacioppo.

I premiati hanno ricevuto delle targhe ricordo. Il premio speciale Lions Club Agrigento Chiaramonte è stato consegnato all’alunno Calogero Castronovo dell’istituto "Guarino" di Favara per la creatività espressa nel disegno.

La manifestazione è stata arricchita da canti, balli, danze folkloristiche e poesie, attinenti al tema della pace, proposti dagli alunni/e della scuola ospitante organizzati in maniera impeccabile dai loro docenti sotto la sapiente regia della vicaria Anna Limblici Vitello. Ringraziando tutti i partecipanti, il Dott. Enrico Fiorella Presidente del Lions Club Agrigento Chiaramonte ha voluto dedicare un ringraziamento a tutti i soci partecipanti, sempre sensibili alle tematiche trattate dal club ed in particolare alla prima vice presidente Angela Castronovo per l’alto spirito di servizio lionistico che la contraddistingue.