Premio "Nicholas Green", premiati i giovani studenti: ecco tutti i nomi

Sono stati premiati, questa mattina, tanti giovani studenti. I ragazzi rientrano nel concorso premio "Nicholas Green". Alla giornata, Stefana Ierna, responsabile settore sostegno alla persona e alla partecipazione studentesca - ufficio V ambito territoriale per la Provincia di Agrigento. Il concorso è stato presieduto dalla stessa Stefana Ierna e composta dai docenti Federica Cottone, Giovan Battista Pecorilla, Fabio Zarbo e da Paola Pisciotta, già componente di tutte le precedenti edizioni del concorso in oggetto, in sostituzione di Antonio Lauricella, presidente Provinciale Aido di Agrigento, riunitasi presso i locali dell’Ufficio V – ambito territoriale per la Provincia di Agrigento, ha provveduto a premiare gli alunni vincitori dei sette premi distinti per ogni ordine di scuola.

Scuola Primaria

Prova scritta - Prova grafica - Prova grafica

Damiana Morreale (classe V C - I.C. “Roncalli” - Grotte);

Giulia Roberti (classe V B - I.C. “Marconi” - Licata) ;

Aurora Patito (classe IV A – I.C. Sciascia” Plesso “Macaluso” - Racalmuto);

Scuola Secondaria primo grado

Prova scritta Lo Vetere Veronica (classe II A – I.C. “Don Bosco” - Ribera);

Prova grafica Zarbo Emanuela (classe III D – I.C. “Marconi” - Licata);

Prova scritta Cuscio Luca (classe II C – I.C. “Montalcini” - Agrigento);

Scuola Secondaria secondo grado

Prova grafica

Valenza Fabiana (classe III F – I.I.S.S. “Saetta Livatino – Ravanusa

All'evento erano presenti, inoltre, Raimondo Costa, direttore di Ragioneria, Giuseppina Principato, Responsabile Procedimento Uff. Ragioneria, i dirigenti scolastici Carmela Campo, Annamaria Conti, Luigi Costanza, Emanuele Giordano, Maurilio Lombardo, Docenti, Genitori ed alunni.

La cerimonia della premiazione e la consegna dei premi ed attestati di merito si è svolta oggi, nei locali ll’Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento.