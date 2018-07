Miss Grotte 2018, ecco tutte le ragazze che hanno vinto una "fascia"

Si è svolto ieri sera a Grotte, in piazza Marconi, l’evento “Miss and Music”, giunto quest’anno alla quarta edizione, patrocinato dall’amministrazione comunale con il fattivo contributo di alcuni sponsor locali. La manifestazione, inserita nel cartellone degli spettacoli estivi di Grotte, ha visto la partecipazione di numerose ragazze in viaggio da più parti della provincia di Agrigento che hanno sfilato in costume da mare, in abbigliamento casual e in abito elegante.

La giuria, presieduta dal sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza, ha assegnato numerose fasce sia per la categoria Mascotte che per il titolo di Miss Grotte, con la partecipazione delle ragazze dai 14 anni in su.

Questi i titoli assegnati: Roxana Martinescu è Miss Grotte 2018; Alexia Lenea è Miss Eleganza; Marta Chianetta è Miss Bikini; Flavia Tirone è Miss Faschion e Siria Salamone è Miss Volto tv. La nuova Miss Mascotte Grotte 2018 è Chiara Termine, mentre Giada Rizzo ha conquistato la fascia di Miss Mascotte Simpatia.

Ospiti dell’evento Vanessa Lazzaro Miss Grotte 2017, Martina Pillitteri Miss Mascotte Grotte 2017 e Gloria Vella finalista regionale del concorso "Miss Reginetta d’Italia".