Scuola e cultura popolare, si chiude il terzo progetto sull'identità siciliana

Tutto pronto per la conclusione del terzo progetto sulla "identità siciliana". L’incontro è fissato per lunedi 14 maggio alle 10,30, nella chiesa di San Lorenzo in piazza Purgatorio, sulla via Atenea.

Una iniziativa organizzata dal Ministero dell'Istruzione, Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, per elaborare un progetto sulla identità siciliana e tutelare la cultura popolare ed in particolare la lingua siciliana. Il progetto, ideato dal Val d'Akragas, è coordinato da Raffaele Zarbo, dirigente del Ministero dell'Istruzione e da Stefania Ierna, responsabile sostegno alla persona ed alla partecipazione studentesca.

I componenti del Centro (dirigenti delle scuole ed alcuni personaggi del mondo culturale, musicale ed accademico Lello Analfino, Toti Ferlita, sicilianista, Gaetano Allotta, storico) ad inizio dell'anno hanno individuato il tema degli spagnoli in terra di Sicilia, oggetto di studio degli studenti delle scuole coinvolte.

Un progetto quello dell'"identità siciliana" che intende tutelare la cultura siciliana attraverso lo studio e l'approfondimento con gli studenti che presenteranno musiche, espressioni artistiche, lavori multimediali e naturalmente momenti di tradizione del Val d'Akragas sulla cultura popolare. Previsto, inoltre, un tributo alla memoria di Tony Cucchiara, scomparso pochi giorni fa ed autore delle più belle ed intense opere musicali: momento offerto dalla Compagnia "Le Maschere Sicane" di Agrigento.

Attesissima la presenza dell’assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla, del sindaco Calogero Firetto e naturalmente dei dirigenti scolastici della provincia ed alcuni tra le personalità del mondo artistico e culturale.