Concerto dei Nomadi per “Agrigento 2020”, ecco come cambia la viabilità

Agrigento si prepara alla grande festa per l’ingresso tra le finaliste alla corsa di Capitale italiana della cultura 2020. In occasione degli eventi previsti il 3 febbraio, che culmineranno nel concerto dei Nomadi in piazza Marconi, il comandante della polizia municipale Gaetano Di Giovanni ha disposto alcune variazioni alla circolazione del traffico e divieti di sosta per garantire il regolare svolgimento della manifestazione.

Nel dettaglio, è istituito in piazza Marconi il divieto di transito dalle 20 e il divieto di sosta con rimozione fino alle 7 dell’indomani. Inoltre, divieto di transito e di sosta con rimozione fino alle 14 in viale della Vittoria, all’altezza dell’incrocio tra via Vittorio Emanuele Orlando e piazza Marconi; via Crispi, all’incrocio con la Curva Coniglio e piazza Marconi; via Empedocle, all’incrocio tra via Esseneto e piazza Marconi; piazzale Aldo Moro, nel tratto dell’incrocio tra piazza Vittorio Emanuele, piazza Marconi, comprese le bretelle lato chiosco dell’ufficio informazioni della polizia municipale.