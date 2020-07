La musica di Mario Venuti riparte dalla Valle dei Templi, l'artista in concerto

La musica di Mario Venuti riparte dalla Valle dei Templi. Il cantante sarà in concerto ai piedi del tempio di Giunone. L’evento, che rispetterà tutte le normative anti-Covid 19, si terrà giorno 11 luglio alle 21.

I posti disponibili per l'evento saranno in tutto 250. Pianoforte, chitarra e voce: per un incontro con la musica più che mai speciale. L’evento non è gratuito.