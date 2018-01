Concerto di Natale, applausi per i giovani allievi di "Notevoli Note"

Applausi per i giovani musicisti della scuola "Notevoli Note". Gli allievi si sono esibiti in un concerto natalizio nella sede del lavoratorio di musica del Villaggio Mosè. In tanti hanno assistito all'evento, "stregati" dalle esibizioni dei giovani allievi, guidati dalla direttrice artistica della scuola, Pinella Sciacca.

"Notevoli Note" ha aperto i battenti lo scorso marzo. Si tratta di un progetto che è stato in cantiere per molto tempo, e che oggi abbraccia diverse discipline: dal pianoforte al violino passando per il sassofono. La scuola è convenzionata con l'istituto "Arturo Toscanini" di Ribera e con la Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento.

Aperte le iscrizioni per classi di canto, pianoforte, violino, violoncello, clarinetto, flauto, chitarra, tromba, trombone, sassofono, teoria-lettura-ear training, teorie e tecniche dell'armonia, canto corale, canto jazz e propedeutica musicale per i bambini dai 3 ai 5 anni. Inoltre, si effettuano le preparazioni per i corsi di formazione di base e per l'ammissione agli istituti di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con esami di livello nella sede di Agrigento.