Vie dei tesori, dopo il successo di visite arriva il concerto di Aida Satta

Per festeggiare il successo riscontrato per le "Vie dei Tesori", a Naro arriva un concerto d'eccezione. Ad esibirsi sarà Aida Satta con il suo “Nell’andare”. Appuntamento per domenica 29, alle 19, nell’auditorium di Naro. Ad accompagnarla ci sarà la sua band: Alessandro Valenza al pianoforte, Davide Inguaggiato al contrabbasso, Davide Rizzuto al violino.

"Per Aida si tratta solo di parole: che hanno un certo peso, soprattutto quando parlano di bellezza, poesia, coraggio, voglia di fare, giustizia, amore - dice una nota -. Questa signora innamorata della musica sta costruendo i suoi concerti attorno al concetto del Natale, che nella religione cristiana è legato alla nascita del Redentore, diventa, in questo concerto, invisibile e visibile filo conduttore per un vivere civile, di pace, fratellanza, condivisione. Le immagini e la digital art di Leonardo Bruno avranno il compito di suscitare nello spettatore una comunanza di stupori, meraviglie e visioni, ognuno a suo modo, ma uniti nella stessa sera, nello stesso tempo, dal desiderio della nascita e della continua rinascita, che è il vero senso del Natale". Info e biglietti: www.leviedeitesori.it.