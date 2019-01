Assistenza ai disabili psichici, decreto ingiuntivo di oltre 2 milioni all'Asp

Due milioni 520 mila euro. Ammonta a tanto il decreto ingiuntivo che il Comune di Favara ha fatto notificare all'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Il titolo ingiuntivo - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - riguarda i fondi di compartecipazione dell'Asp, per le spese sostenute dall'amministrazione comunale di Favara, per l'inserimento dei disabili psichici in comunità alloggio.

L'azienda sanitaria provinciale ha comunque già deciso di proporre opposizione al decreto ingiuntivo. E lo ha fatto nominando un legale esterno.