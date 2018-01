Licata, avviso di convocazione dei comizi elettorali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

E' stato pubblicato oggi l'avviso a firma del Commissario Straordinario del Comune, Maria Grazia Brandara, relativo alla convocazione dei comizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le suddette elezioni si terranno nella sola giornata di domenica 4 marzo 2018, dalle ore 7,00 alle ore 23. Per votare l'elettore dovrà esibire al presidente di seggio la tessera elettorale ed un documento di riconoscimento. Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione avranno inizio alle ore 16,00 di sabato 3 marzo 2018 e riprenderanno l'indomani mattina alle ore 7,00.