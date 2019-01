Comuni "ricicloni", ecco i nove che riceveranno i fondi regionali

Sono 9 su 31 i Comuni agrigentini che riceveranno un contributo regionale per l'alta percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti per il 2017. C’è un ampio versante belicino con Montevago, Santa Margherita Belice e Sambuca di Sicilia, ma c’è anche Ribera che fa la parte da leone con poco meno di 330 mila euro.

A Santa Margherita Belice sono stati destinati 164.926,83 euro, Montevago riceverà un contributo regionale pari a 119.476,04 euro. E poi Ribera al quale sono stati assegnati 329.240,04 euro, Sambuca di Sicilia con 159.388,77 euro e Calamonaci con 98.354,11. A Raffadali è stata assegnata una quota complessiva di 245.975,82 euro mentre a Realmonte 138.434,26 euro. Sciacca non risulta presente tra i Comuni che si sono distinti per avere effettuato la raccolta differenziata attestandosi, secondo i dati relativi all'ultimo quadrimestre del 2017, solo al 32 per cento.

A Calamonaci vanno 98.354,11 euro ed a Joppolo Giancaxio 96.229,04. Ormai nell’Agrigentino ci sono molti Comuni che viaggiano intorno al’80 per cento per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti.