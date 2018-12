Comune, entra in vigore il codice etico e di comportamento per i dipendenti

"Si è tutti responsabili". E' questa una delle prescrizioni comportamentali - che estende, appunto, e non limita al ruolo-funzione la responsabilità - contenuta nel codice etico e di comportamento del Comune. Codice che è stato approvato dalla Giunta Firetto e che entrerà in vigore da dopodomani, primo gennaio 2019.

Il documento - elaborato dall’ufficio Prevenzione della corruzione e proposto dal suo referente Ermelinda Tuttolomondo e dal segretario generale nella funzione di responsabile per la prevenzione della corruzione Michele Iacono - si inserisce nell’ambito del sistema nazionale anticorruzione, all’interno del piano di Auditing su controlli a campione e nel nuovo piano triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza che è in lavorazione ed è atteso per le fine di gennaio 2019.

Il codice approvato prevede dei profili operativi che i dipendenti sono tenuti a tenere sia nei rapporti interni che in quelli con l’utenza, ma anche nei rapporti privati. Quindi – per fare qualche esempio - diventano operative formule come “conflitto di competenza”, “obbligo di astensione”, “decoro e compostezza in servizio”, nonché regole per la gestione delle verifiche di fatto con report fotografico, o l’istituzione del casellario disciplinare. E tutto non potrà che avere refluenze in sede di valutazione delle performance individuali e collettive.

Il codice e la relazione illustrativa con indicazioni operative - appositamente elaborata per agevolare l’applicazione sostanziale del provvedimento -, sarà distribuito a tutti i dipendenti dell’ente e a tutti gli organismi interni ed esterni, comprese le partecipate.