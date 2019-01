"Termosifoni spenti al Comune", interrogazione di Urso e Vaccarello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie



I sottoscritti consiglieri comunali Urso Giuseppe Gianluca e Vaccarello Angelo, hanno raccolto diverse lamentele da parte dei dipendenti comunali in servizio presso la sede centrale di Piazza Luigi Pirandello, perché sono costretti a lavorare con i termosifoni ancora spenti.

Ricordano che:La Corte di Cassazione ha stabilito che nei confronti del datore di lavoro esiste un preciso obbligo di tutelare la salute psico-fisica dei prestatori di lavoro e di assicurare che i locali dell’azienda siano in condizioni tali da permettere agli stessi di adempiere le prestazioni contrattuali cui sono obbligati, non subendo nocumento alla propria salute(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 1 aprile 2015, n. 6631).

Per quanto sopra,gliscriventi interrogano la S.V. per sapere quali siano i motivi ostativi che ad oggi, con queste fredde temperature, hanno determinato la mancata accensione dei riscaldamenti e quando tempo ancora occorre affinché gli uffici potranno avere il riscaldamento centralizzato acceso e funzionante.