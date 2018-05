Promozione turistica, l'amministrazione "chiama" le strutture ricettive

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L'amministrazione comunale di Sciacca al lavoro per la promozione della Città, delle sue risorse, delle sue eccellenze, e anche delle aziende del territorio. Il vicesindaco Filippo Bellanca invita tutte le attività interessate a promuoversi attraverso i servizi comunali a far pervenire al Comune di Sciacca proprio materiale informativo. “Sarà – dice il vicesindaco Bellanca – messo a disposizione dei turisti sia all’Ufficio Turistico di Corso Vittorio Emanuele sia nell’Infopoint di pizza Saverio Friscia, entrato in funzione da alcuni giorni. Due punti di assistenza e informazione al turista gestiti da personale comunale”.

L’invito è rivolto alle strutture ricettive, alle agenzie di viaggio e a tutte quelle attività legate al turismo. Il materiale promozionale dovrà essere consegnato al personale dell’Ufficio Turistico Comunale di corso Vittorio Emanuele.