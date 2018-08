Manutenzione straordinaria dei cimiteri, aggiudicati i lavori per 150 mila euro

Via libera alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei cimiteri cittadini. Il Comune di Agrigento ha aggiudicato le opere all'impresa New Energy che ha offerto il maggiore ribasso del 33,84 per cento.

Tredici le ditte, su venti "invitate", avevano presentato l'offerta per eseguire i lavori che costeranno 150 mila euro. Il contratto sarà stipulato nei prossimi giorni. La proposta di determina è stata firmata e affissa sull'albo pretorio dal responsabile del procedimento, l'ingegnere Gaspare Triassi.