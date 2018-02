Edilizia scolastica, presentati tre progetti di riqualificazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’amministrazione comunale di Ribera ha presentato dei progetti esecutivi per la riqualificazione e messa in sicurezza di tre scuole. A darne notizia sono gli assessori ai Lavori Pubblici Nicola Inglese e alla Pubblica Istruzione Mimmo Aquè.

Il primo progetto riguarda il rifacimento degli impianti elettrici ed adeguamento alle norme di sicurezza antincendio della scuola elementare di via Imbornone per un importo complessivo di € 560.700 e della scuola dell’infanzia di via Pier delle Vigne per un importo complessivo di € 43.605. Il terzo progetto prevede la riparazione del tetto, la realizzazione della scala antincendio, la revisione e messa a norma dell’impianto elettrico dell’edificio scolastico elementare F. Crispi di piazza Giulio Cesare per un importo complessivo di €645.456.