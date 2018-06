Il Comune di Porto Empedocle perde il "dominio" e resta senza sito internet

Il Comune di Porto Empedocle non ha più - non al momento - un sito internet istituzionale. Il dominio del sito - che è a pagamento, in genere annuale, - è scaduto. Ed è la stessa pagina internet sulla quale si viene immessi scrivendo: "comuneportoempedocle.it" che avvisa: "Il tuo dominio è scaduto, non lasciare che qualcun altro lo registri". Perché, di fatto, il dominio è disponibile per l'acquisto da parte di chiunque.

Nuova "grana" - non irrisolvibile - per il Municipio di Porto Empedocle dove, a quanto pare, nessuno si è accorto che il dominio del sito istituzionale dell'ente - necessario per contribuire a garantire piena trasparenza - fosse in scadenza.