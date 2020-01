Porto Empedocle, precari prorogati fino al dicembre del 2020

Precari a Porto Empedocle, la stabilizzazione dovrà attendere ancora un po'. Nei giorni scorsi la giunta comunale dell'amministrazione Carmina ha infatti firmato una proroga fino al dicembre 2020 sfruttando la "finestra" creata dalla normativa regionale per i comuni in dissesto finanziario.

"Presso l’Ente, anche per l’anno 2020, permangono il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati a mezzo dei rapporti di lavoro a tempo determinato - dice il provvedimento - dal momento che tutti i soggetti titolari di detti contratti, provenienti dal bacino del cd precariato, sono in atto utilizzati nell’espletamento di funzioni istituzionali e servizi fondamentali, ancorché per un monte orario individuale ridotto, e costituiscono circa il 50% della forza effettiva di cui l’Ente si avvale".

Una cinquantina i lavoratori in totale che saranno prorogati al medesimo numero di ore. Entro i primi mesi del 2020, comunque, l'Ente dovrebbe dotarsi degli strumenti finanziari necessari per la stabilizzazione.