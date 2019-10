Comune, arriva un dirigente dell'ufficio tecnico "a tempo"

Al Comune arriva un dirigente tecnico, anche se a tempo determinato e per poche ore la settimana. Questo consentirà, quantomeno, di far ripartire i cantieri.

La giunta comunale di Porto Empedocle, dopo alcuni giorni di confronti con altri enti e diversi professionisti, ha trovato una soluzione – per quanto temporanea – all’assenza di un dirigente del settore Lavori pubblici e urbanistica, considerato che il “titolare” di questo incarico resterà in malattia per un lungo periodo e che l’Ente non è in possesso di risorse umane utilizzabili per questo scopo.

Il Municipio, quindi, si avvarrà della “collaborazione temporanea per la direzione del settore Lavori pubblici, manutenzione, urbanistica e territorio,” dell’ingegnere Ernesto Sferlazza, funzionario del Libero consorzio di Agrigento il quale sarà utilizzato parzialmente per 18 ore settimanali e comunque soltanto fino al prossimo 30 novembre, anche se l’incarico in sé è rinnovabile più volte.

Primo impegno sarà quello di nomianre i responsabili unici del procedimento di due grandi appalti oggi bloccati, come i lavori di manutenzioni allo stadio comunale e gli interventi sul porticciolo turistico.