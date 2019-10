Palma di Montechiaro, approvati quatto nuovi regolamenti dell'Ente

Il Comune di Palma di Montechiaro si dota di quattro nuovi regolamenti. Si tratta del “regolamento per la disciplina dei procedimenti concorsuali e delle selezioni per l’accesso al lavoro”, del “regolamento per il conferimento degli incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione”, il “regolamento per la disciplina delle progressioni verticali” e il “regolamento delle presenze del personale dipendente”.

"Incredibile ma vero - dice il sindaco Stefano Castellino - Non appena ci siamo accorti della mancanza di questi regolamenti ci siamo subito messi al lavoro assieme al segretario generale dell'ente nonché del responsabile dell'Area 1 Domanti per eliminare questa grave carenza. Il processo di ammodernamento e di normalizzazione della macchina amministrativa passava attraverso questi 4 regolamenti. In questo modo ottimizzeremo il lavoro dell'ente. E' un ulteriore traguardo raggiunto dalla mia amministrazione che intende governare in una città normale, proiettata con ambizione verso il futuro".