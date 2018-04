Assenteismo in Comune, la Giunta delibera: l'ente sarà parte civile

Il Comune di Palma di Montechiaro si costituirà - il 10 aprile - parte civile. La giunta municipale ha dato mandato all'avvocato dell'ente, Claudio Trovato, "di esercitare i diritti previsti dall'ordinamento giuridico, comprese le eventuali richieste risarcitorie per danni derivanti all'ente". Il processo è quello scaturito dall'inchiesta denominata "Come back soon - Torno subito" a carico di impiegati comunali accusati di assenteismo.

Il Comune di Palma di Montechiaro è stato riconosciuto quale parte offesa del reato e dunque c'è la possibilità di costituzione in parte civile. L'inchiesta, realizzata dai carabinieri con il coordinamento della Procura di Agrigento, ha coperto il periodo che va da Natale 2015 all'estate dell'anno successivo.