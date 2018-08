Comune, le casse sono vuote: niente soldi nemmeno per i bisognosi

Non solo buche e servizi: il Comune di Agrigento non ha risorse economiche nemmeno per sostenere coloro che presentano richiesta di assistenza per emergenze sanitarie Il fatto è emerso nei giorni socrsi durante i lavori della 3a commissione consiliare, presieduta da Giorgia Iacolino. A rivolgere le domande al consigliere e assessore ai Servizi sociali è la consigliera Nuccia Palermo. Stando al verbale, infatti, chiede “se ci sono richieste in termini di assistenza sanitaria e quali provvedimenti sta adottando il nostro Ente”. La risposta di Riolo è secca: “L'amministratore – dice il verbale – risponde che queste richieste, stante la precaria situazione economica in cui versa il Comune, non si può, al momento, dare seguito”.

Palermo incalza e chiede “se da normativa vigente e/o regolamento comunale sia comunque previsto un capitolo in merito all'assistenza sociale”, domanda che fa riferimento ad un regolamento dell'Ente che, appunto, norma i contributi ordinari e straordinari per i cittadini bisognosi. Un fondo che con l'arrivo dell'Amministrazione Firetto si è ristretto in modo sensibilissimo: già nel 2016 a fronte di 20mila euro disponibili ne furono erogati solo 500. E questo perché, come noto, la Giunta ha deciso fin da subito di non applicare il regolamento e usare un altro sistema di contribuzione, cioè quello del cosiddetto “servizio civico”: 250 euro al mese per 15 ore di lavoro settimanali. Iniziativa che, di recente, è stata sostenuta anche con le 55mila euro circa dei fondi della Democrazia partecipa, ma che, come evidente, non risponde alle necessità eventualmente urgenti.

Così, si legge in fondo al verbale, “l'assessore ribadisce solamente che il Comune, al momento, non ha somme disponibili” per i contributi sanitari. Fine di ogni discussione. Così a chi ha bisogno non resta che rivolgersi alle associazioni di volontariato, oppure rinunciare a curarsi.